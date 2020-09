Monza, Galliani: «Non siamo interessati a Mancosu, possiamo fare un altro colpo» (Di giovedì 17 settembre 2020) Monza, Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di TeleNova per analizzare il mercato della società brianzola Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto ai microfoni di TeleNova per analizzare il mercato della società brianzola: «Mancosu? Non è un obiettivo del Monza. Io non smentisco mai, in questo caso però devo dire che non è un nostro obiettivo. Abbiamo una squadra fortissima, possiamo stare anche così. Da qui alla fine, però, potremmo fare ancora un colpettino, una mezza punta ad esempio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020), Adrianoè intervenuto ai microfoni di TeleNova per analizzare il mercato della società brianzola Adriano, ad del, è intervenuto ai microfoni di TeleNova per analizzare il mercato della società brianzola: «? Non è un obiettivo del. Io non smentisco mai, in questo caso però devo dire che non è un nostro obiettivo. Abbiamo una squadra fortissima, posstare anche così. Da qui alla fine, però, potremmoancora un colpettino, una mezza punta ad esempio». Leggi su Calcionews24.com

