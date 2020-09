Misurazione Temperatura a Scuola, il sì del Tar (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, esprime la sua soddisfazione per la sentenza del Tar, che approva la Misurazione della Temperatura a Scuola. Cirio si ritiene “felice” perché “la scelta del Piemonte punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini“. Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha accolto la richiesta del Governo, contrario alla decisione di Cirio. Il presidente della regione si dichiara “dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte, invece che considerarlo un esempio“. Leggi su youreduaction (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, esprime la sua soddisfazione per la sentenza del Tar, che approva ladella. Cirio si ritiene “felice” perché “la scelta del Piemonte punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini“. Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha accolto la richiesta del Governo, contrario alla decisione di Cirio. Il presidente della regione si dichiara “dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte, invece che considerarlo un esempio“.

MediasetTgcom24 : Il Tar dà ragione al Piemonte su misurazione temperatura a scuola #coronavirus - Open_gol : Coronavirus, il Tar dà ragione a Cirio: in Piemonte si continuerà a misurare la temperatura degli studenti nelle sc… - msgelmini : Per colpa del governo si torna in classe tra mille incertezze. Per questo l’ordinanza di Regione Piemonte - che pre… - smilypapiking : RT @ConteZero76: Gli unici che si oppongono alla misurazione della temperatura all'ingresso a scuola sono quelli che considerano normale ma… - ConteZero76 : Gli unici che si oppongono alla misurazione della temperatura all'ingresso a scuola sono quelli che considerano nor… -