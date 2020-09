Miriam Leone: cicogna in arrivo per l’ex Miss Italia? (Di giovedì 17 settembre 2020) Nelle ultime ore si sono diffusi diversi rumors sul web riguardo una presunta gravidanza di Miriam Leone. Tutto nasce da alcune fotografie scattate da Diva e Donna, che hanno immortalato l’ex Miss Italia con forme più “rotonde” del solito. Un pancino sospetto che si intravede sotto il costume da bagno bianco che la 35enne ha sfoggiato a Portofino. Miriam Leone è incinta? Miriam Leone è fidanzata con Paolo, di professione manager finanziario. I due stanno insieme da un anno. Per i due è arrivata finalmente la cicogna? Al momento solo qualche flebile indizio, ma nessuna prova concreta. Eppure, oltre alle foto di Diva e Donna, a far sospettare è anche una frase della diva postata ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 17 settembre 2020) Nelle ultime ore si sono diffusi diversi rumors sul web riguardo una presunta gravidanza di. Tutto nasce da alcune fotografie scattate da Diva e Donna, che hanno immortalato l’excon forme più “rotonde” del solito. Un pancino sospetto che si intravede sotto il costume da bagno bianco che la 35enne ha sfoggiato a Portofino.è incinta?è fidanzata con Paolo, di professione manager finanziario. I due stanno insieme da un anno. Per i due è arrivata finalmente la? Al momento solo qualche flebile indizio, ma nessuna prova concreta. Eppure, oltre alle foto di Diva e Donna, a far sospettare è anche una frase della diva postata ...

zazoomblog : Miriam Leone è incinta? C’è un dettaglio ‘sospetto’ per l’attrice siciliana - #Miriam #Leone #incinta? #dettaglio - zazoomblog : Miriam Leone è incinta? C’è un dettaglio ‘sospetto’ per l’attrice siciliana - #Miriam #Leone #incinta? #dettaglio… - SoniaSamoggia : Scusa, sai quante volte Osho ha citato Scanzi? Magari è solo che non ha avuto abbastanza visibilità... Questa pole… - zazoomblog : Miriam Leone in versione acqua e sapone è ancora più bella! - #Miriam #Leone #versione #acqua… - zazoomblog : Miriam Leone in versione acqua e sapone è ancora più bella! - #Miriam #Leone #versione #acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Miriam Leone incinta? Pancino sospetto per l’attrice siciliana Gossip e TV La Leone aspetta un bebè? Il rumor sempre più insistente

Miriam Leone aspetta un bambino? La giovane attrice sarebbe stata sorpresa dai paparazzi con un pancino sospetto, e un suo post via social sembrerebbe fare riferimento proprio a una gravidanza. Miriam ...

Miriam Leone è incinta? Pancino sospetto per l’attrice

Secondo un rumor in circolazione Miriam Leone potrebbe essere in attesa di un bebè. Sui social l’attrice ha scritto: “Grazie estate bellissima. Grazie agosto per le sorprese sotto la pelle dorata, den ...

Miriam Leone incinta? La foto lascia poco spazio all’immaginazione

Miriam Leone è incinta? Una delle foto dell’ultima vacanza in Sicilia dell’attrice ed ex Miss Italia hanno fatto pensare: ecco cosa c’è di vero. Miriam Leone si sposa Potrebbero esserci grandi novità ...

Miriam Leone aspetta un bambino? La giovane attrice sarebbe stata sorpresa dai paparazzi con un pancino sospetto, e un suo post via social sembrerebbe fare riferimento proprio a una gravidanza. Miriam ...Secondo un rumor in circolazione Miriam Leone potrebbe essere in attesa di un bebè. Sui social l’attrice ha scritto: “Grazie estate bellissima. Grazie agosto per le sorprese sotto la pelle dorata, den ...Miriam Leone è incinta? Una delle foto dell’ultima vacanza in Sicilia dell’attrice ed ex Miss Italia hanno fatto pensare: ecco cosa c’è di vero. Miriam Leone si sposa Potrebbero esserci grandi novità ...