Miriam Galanti | “Alla scoperta di un paese meraviglioso”

Il 15 settembre, è approdata su Sky Arte con “Sei in un paese meraviglioso”, al fianco di Dario Vergassola, in cui ci condurrà nella valorizzazione delle bellezze del nostro Paese. Stiamo parlando di ...La produzione televisiva di Autostrade per l’Italia promuove su Sky le bellezze della provincia italiana mostrando al pubblico le eccellenze “alternative” dei nostri borghi e delle nostre città che ci ...La nuova serie di Sei in un Paese Meraviglioso, torna anche nel 2020, in prima serata tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte. La domenica mattina è in replica su Sky Uno, con 15 nuove puntate realizza ...