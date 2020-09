Milly Carlucci questa edizione di Ballando con le stelle 15 sarà una sfida contro il Covid (Di giovedì 17 settembre 2020) Scende in pista Milly Carlucci. Dal 19 settembre in prima serata su Raiuno, si aprono le danze a Ballando con le stelle 15. «In realtà sono pronta da marzo», racconta la Carlucci, che a causa del Covid è stata protagonista, con tutta la sua squadra, di un valzer di spostamenti di date. Gli occhi sono puntati, adesso, su Scardina e Peron, temporaneamente assenti dallo show perché positivi al virus. Per ora si sa soltanto che, fino al rientro di Peron, la sua partner Rosalinda Celentano danzerà con la ballerina Tinna Hoffmann: formeranno la prima coppia tutta al femminile del talent. «Samuel e Daniele potranno esibirsi quando i loro tamponi risulteranno negativi. Il resto della squadra di Ballando è a posto. Vedremo: ... Leggi su aciclico (Di giovedì 17 settembre 2020) Scende in pista. Dal 19 settembre in prima serata su Raiuno, si aprono le danze acon le15. «In realtà sono pronta da marzo», racconta la, che a causa delè stata protagonista, con tutta la sua squadra, di un valzer di spostamenti di date. Gli occhi sono puntati, adesso, su Scardina e Peron, temporaneamente assenti dallo show perché positivi al virus. Per ora si sa soltanto che, fino al rientro di Peron, la sua partner Rosalinda Celentano danzerà con la ballerina Tinna Hoffmann: formeranno la prima coppia tutta al femminile del talent. «Samuel e Daniele potranno esibirsi quando i loro tamponi risulteranno negativi. Il resto della squadra diè a posto. Vedremo: ...

