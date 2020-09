Milik Roma: controlli medici a Innsbruck. Le ultime (Di giovedì 17 settembre 2020) Milik effettuerà i primi controlli medici a Innsbruck per valutare la condizione fisica: poi la firma con la Roma Arkadiusz Milik volerà a Innsbruck, in Austria, per sottoporsi a controlli clinici che valuteranno la sua condizione fisica a seguito del doppio infortunio alle ginocchia. Come riportato da Sky Sport, la Roma autorizzerà il completamento del trasferimento dell’attaccante polacco solamente dopo aver ottenuto il via libera dai medici. Nel frattempo, Milik ha salutato i compagni del Napoli durante la cena di questa sera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020)effettuerà i primiper valutare la condizione fisica: poi la firma con laArkadiuszvolerà a, in Austria, per sottoporsi aclinici che valuteranno la sua condizione fisica a seguito del doppio infortunio alle ginocchia. Come riportato da Sky Sport, laautorizzerà il completamento del trasferimento dell’attaccante polacco solamente dopo aver ottenuto il via libera dai. Nel frattempo,ha salutato i compagni del Napoli durante la cena di questa sera. Leggi su Calcionews24.com

mirkocalemme : ++ L'agente di #Milik, David #Pantak, è ADESSO a #Roma ++ @calciomercatoit - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, l'agente di #Milik è a Trigoria - Alessan02694862 : @maio_pie Ha detto che Milik domani deve andare a fare le visite alle ginocchia a Innsbruck e per questo la Roma blocca Dzeko. - MicheleAnnibale : RT @JuvMania: La Roma non ha ancora autorizzato #Dzeko a svolgere le visite mediche con la #Juventus, mentre #Milik domani farà le prime vi… -