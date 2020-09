Milik pronto ad accettare la Roma: trasferimento vicino (Di giovedì 17 settembre 2020) Arkadiusz Milik avrebbe detto sì alla Roma. Stando a quanto viene riportato da gianlucadimarzio.com, il polacco sarebbe entrato nell’ordine di idee di accettare il trasferimento in giallorosso dopo l’incontro che i suoi agenti hanno avuto a Trigoria. Restano da risolvere ancora alcune pratiche col Napoli, come la questione multe e gli stipendi rimasti in sospeso, prima di definire completamente l’operazione. L’acquisto del polacco libererebbe Edin Dzeko, che a quel punto potrebbe andare alla Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Arkadiuszavrebbe detto sì alla. Stando a quanto viene riportato da gianlucadimarzio.com, il polacco sarebbe entrato nell’ordine di idee diilin giallorosso dopo l’incontro che i suoi agenti hanno avuto a Trigoria. Restano da risolvere ancora alcune pratiche col Napoli, come la questione multe e gli stipendi rimasti in sospeso, prima di definire completamente l’operazione. L’acquisto del polacco libererebbe Edin Dzeko, che a quel punto potrebbe andare alla Juventus. L'articolo ilNapolista.

