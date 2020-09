Milik ha accettato la Roma: è fatta per il trasferimento (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma - È tutto fatto, Arkadius Milik ha accettato la Roma. Il centravanti polacco ha detto sì al progetto giallorosso e all'offerta di contratto formulata dal CEO Guido Fienga nell'incontro avvenuto a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020)- È tutto fatto, Arkadiushala. Il centravanti polacco ha detto sì al progetto giallorosso e all'offerta di contratto formulata dal CEO Guido Fienga nell'incontro avvenuto a ...

