Mile21 | così possiamo controllare le emissioni delle nostre auto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Una piattaforma che aiuta le persone a prendere sempre più consapevolezzaproprie, imparando a gestirle in modo sostenibile. Si chiama(More Information Less Emissions), è un progetto cofinanziato dal programma Life+ dell'Unione europea, ed è disponibile sul sito di Altroconsumo. In pratica,offre ai consumatori un mezzo efficace per conoscere nel dettaglio l'impatto che la mobilità ha sull'ambiente e contribuire alla riduzione dell'inquinamento dell'aria attraverso un controllo più consapevoleproprie. Questo nuovo sito, disponibile al link altroconsumo.it/, aiuterà gli utenti, a ...