Milano, incidente in monopattino: 27enne ferito (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 - Un incidente stradale che ha coinvolto un monopattino elettrico si è verificato la scorsa notte a Milano, dove da alcune settimane fervono le polemiche sull'utilizzo e la ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020), 17 settembre 2020 - Unstradale che ha coinvolto unelettrico si è verificato la scorsa notte a, dove da alcune settimane fervono le polemiche sull'utilizzo e la ...

SkyTG24 : Incidente a #Milano, cade dal monopattino: 27enne in ospedale - GiovanniCalcara : Incidente con il monopattino a Milano, sbanda e si scontra con un'auto : grave un 34enne - GmPoppi : RT @SkyTG24: Incidente a #Milano, cade dal monopattino: 27enne in ospedale - LuceverdeMilano : ??#Milano #Incidente Rallentamenti in viale Sondrio altezza viale Restelli #Luceverde - infomobilitaMi : [#Incidente] Rallentamenti in viale Sondrio all'altezza di viale Restelli #Milano -