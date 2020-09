Mika dedica a Beirut uno speciale concerto di beneficenza

Ultime Notizie dalla rete : Mika dedica

Il Sussidiario.net

Dopo l'esplosione dello scorso 4 agosto, la musica si raccoglie attorno a Beirut con un concerto di beneficenza progettato da Mika per il prossimo 19 settembre. Ha confermato la sua presenza alla mani ...Chi è Mika? E’ una popstar internazionale amata molto in Italia, non solo per le sue bellissime canzoni ma anche e sopratutto per la sua grande personalità, il carattere brillante ed il cuore sincero ...Il tema scelto per la quinta giornata del Wired Next Fest, che riprende in live streaming dopo l'estate, racconterà la fascia di popolazione più colpita dalla crisi post-coronavirus. Ci saranno tanti ...