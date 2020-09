(Di giovedì 17 settembre 2020), 17 set. (Adnkronos) - Resta aldila. La nave della Ong spagnola con a275è arrivata ieri sera davanti le coste del capoluogo siciliano dove rimane in attesa di ricevere disposizioni. Dopo il rifiuto di Malta di concedere riparo per il temporale asi erano registrati momenti di tensione: alcune persone si erano gettate in acqua per la disperazione e sono state recuperate insieme alla Guardia costiera.

Open_gol : Ucciso a Como don Malgesini, il prete degli ultimi: in lacrime i migranti che aiutava, conosceva il suo assassino - LegaSalvini : ++ DOPO IL NO DI MALTA, OPEN ARMS VERSO PALERMO CON 275 A BORDO ++ - LegaSalvini : ++ ONG VERSO L'ITALIA: #OPENARMS DIRETTA A PALERMO CON 275 CLANDESTINI ++ - zazoomblog : Migranti Open Arms al largo di Palermo con 275 a bordo - #Migranti #largo #Palermo #bordo - Tele_Nicosia : Migranti, Open Arms al largo di Palermo con 275 a bordo -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Open

L'Open Arms, con a bordo 275 migranti, resta al largo di Palermo. La nave della Ong spagnola è giunta nel pomeriggio nelle acque del capoluogo e rimane distante dal porto in attesa di ricevere disposi ...Palermo, 17 set. (Adnkronos) – Resta al largo di Palermo la Open Arms. La nave della Ong spagnola con a bordo 275 migranti è arrivata ieri sera davanti le coste del capoluogo siciliano dove rimane in ...Tensione nella notte sulla Open Arms, l’imbarcazione di salvataggio da giorni ferma in attesa di un porto in cui attraccare dopo il divieto di Malta e Italia. Una decina di persone si sono gettate in ...