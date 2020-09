“Mi votano romeni, ivoriani e pu*****, una ciurma. Se prendiamo la Regione comando Fermo”: così il candidato leghista chiede il disgiunto. Audio (Di giovedì 17 settembre 2020) “L’elettorato mio è inavvicinabile, ho il 50% romeni, sono invitato a cena dagli ivoriani, tutta una ciurma che non mi può levare manco il Padre Eterno, le vecchie tr***…, il giro attorno al Paradise”, è l’Audio shock cominciato a circolare nel pomeriggio di giovedì che sta scuotendo le elezioni comunali di Fermo. A pronunciare le parole il candidato della Lega in consiglio comunale a Fermo, Luciano Romanella, proprietario di immobili, che ha inviato l’Audio ad un amico simpatizzate di un’altra parte politica, chiedendogli il voto disgiunto. “Se prendiamo la Regione io comando Fermo dall’opposizione, lo capisci?”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “L’elettorato mio è inavvicinabile, ho il 50%, sono invitato a cena dagli, tutta unache non mi può levare manco il Padre Eterno, le vecchie tr***…, il giro attorno al Paradise”, è l’shock cominciato a circolare nel pomeriggio di giovedì che sta scuotendo le elezioni comunali di Fermo. A pronunciare le parole ildella Lega in consiglio comunale a Fermo, Luciano Romanella, proprietario di immobili, che ha inviato l’ad un amico simpatizzate di un’altra parte politica,ndogli il voto. “SelaioFermo dall’opposizione, lo capisci?”, ...

riotta : Insomma, alla fine i padri fondatori del @pdnetwork votano No #ReferendumCostituzionale @VeltroniWalter Devo essere sincero: mi fa piacere. - simonebaldelli : Un tizio mi ha detto, tutto orgoglioso, 'dove lavoro io votano quasi tutti No!' In effetti è così perfino dove lavoro io. #IoVotoNO - Destradipopolo : IL CANDIDATO DELLA #Lega A #FERMO:"PER ME VOTANO IVORIANI, ROMENI E PUTTANE, UNA CIURMA MI FARA' VINCERE"…

