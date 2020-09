Meteo weekend 18-20 settembre: ultimo finesettimana d’estate (Di giovedì 17 settembre 2020) Meteo weekend 18-20 settembre: ultimo finesettimana d’estate. Le previsioni del tempo in Italia. Quello del 18-20 settembre sarà in tutti i sensi l’ultimo finesettimana d’estate. Martedì 22 settembre, infatti, sarà l’equinozio d’autunno e sabato e domenica avremo molto probabilmente l’ultimo weekend di clima estivo, grazie all’anticiclone presente sul Mediterraneo. Nel frattempo, tuttavia, arriverò una nuova … L'articolo Meteo weekend 18-20 settembre: ultimo finesettimana d’estate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020)18-20d’estate. Le previsioni del tempo in Italia. Quello del 18-20sarà in tutti i sensi l’d’estate. Martedì 22, infatti, sarà l’equinozio d’autunno e sabato e domenica avremo molto probabilmente l’di clima estivo, grazie all’anticiclone presente sul Mediterraneo. Nel frattempo, tuttavia, arriverò una nuova … L'articolo18-20d’estate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

agronotizie : Ancora sole nel weekend, ma l'autunno bussa alla porta - ilmeteoit : #Meteo: #WEEKEND, tra #SABATO 19 e #DOMENICA prime #CREPE all'Alta #Pressione, tornano i #TEMPORALI. Ecco il… - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: #METEO – #Weekend con qualche #TEMPORALE in più, piogge in arrivo per la prossima settimana #17settembre - CentroMeteoITA : #METEO – #Weekend con qualche #TEMPORALE in più, piogge in arrivo per la prossima settimana #17settembre - klaudio_8 : RT @3BMeteo: #Meteo Italia: temperature ancora elevate, ma destinate a calare entro il weekend. -