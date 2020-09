METEO sino al 23 Settembre. URAGANO verso la Grecia, TEMPORALI dal weekend (Di giovedì 17 settembre 2020) METEO sino AL 23 Settembre 2020, ANALISI E PREVISIONE L’attenzione generale è ancora focalizzata sul ciclone mediterraneo di forza insolita, che ha assunto caratteristiche tropicale ed imperversa ancora sullo Ionio prima dell’imminente impatto sulla Grecia. Si tratta di un evento METEO assolutamente eccezionale, piuttosto raro in quanto parliamo di un vero e proprio medicane o URAGANO mediterraneo. Il Sud Italia è stato lambito dall’URAGANO, con piogge e TEMPORALI più intensi sulla Calabria ionica. Le mareggiate hanno sferzato le aree costiere esposte della fascia ionica del Sud Peninsulare e della Sicilia, quale effetto dei venti tempestosi violentissimi che spirano al largo, nei pressi del ciclone in ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 17 settembre 2020)AL 232020, ANALISI E PREVISIONE L’attenzione generale è ancora focalizzata sul ciclone mediterraneo di forza insolita, che ha assunto caratteristiche tropicale ed imperversa ancora sullo Ionio prima dell’imminente impatto sulla. Si tratta di un eventoassolutamente eccezionale, piuttosto raro in quanto parliamo di un vero e proprio medicane omediterraneo. Il Sud Italia è stato lambito dall’, con piogge epiù intensi sulla Calabria ionica. Le mareggiate hanno sferzato le aree costiere esposte della fascia ionica del Sud Peninsulare e della Sicilia, quale effetto dei venti tempestosi violentissimi che spirano al largo, nei pressi del ciclone in ...

