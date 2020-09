Meteo folle, tra CALDO TARDIVO e URAGANI. Rischio di autunno esplosivo (Di giovedì 17 settembre 2020) Gli estremi climatici sono un’inevitabile conseguenza del riscaldamento. Potremmo dire che sono l’altra faccia della medaglia del clima troppo CALDO. In questa prima parte di settembre spiccano le anomalie, in un contesto atmosferico che ha ancora ben poco di autunnale. View of a Thunder lighting bolt symbol displayed on a futuristic interface – 3d renderingLa corrente a getto polare scorre ancora su latitudini molto settentrionali, nonostante l’inizio di settembre sembra va promettere un precoce autunno. Invece siamo in una situazione del tutto opposta, con l’anticiclone assoluto dominatore in gran parte d’Europa dove ha portato CALDO anomalo localmente record. Non c’è solo il CALDO, ma anche gli URAGANI nella fascia subtropicale in quella ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Gli estremi climatici sono un’inevitabile conseguenza del riscaldamento. Potremmo dire che sono l’altra faccia della medaglia del clima troppo. In questa prima parte di settembre spiccano le anomalie, in un contesto atmosferico che ha ancora ben poco di autunnale. View of a Thunder lighting bolt symbol displayed on a futuristic interface – 3d renderingLa corrente a getto polare scorre ancora su latitudini molto settentrionali, nonostante l’inizio di settembre sembra va promettere un precoce. Invece siamo in una situazione del tutto opposta, con l’anticiclone assoluto dominatore in gran parte d’Europa dove ha portatoanomalo localmente record. Non c’è solo il, ma anche glinella fascia subtropicale in quella ...

