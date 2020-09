Mercato delle auto in sofferenza | nuovo crollo delle immatricolazioni

(Di giovedì 17 settembre 2020) I dati estivi di Acea sul. Flessione del 32,9 per cento rispetto all’anno precedente. ROMA – I nuovi dati estivi di Acea sulnon sono positivi. Secondo l’ultimo rapporto, riportato da La Repubblica, nei primi otto mesi dell’anno c’è stato undel 32,9% rispetto al 2019. Numeri condizionati anche dalle cifre di luglio e di agosto che sono in rosso. Nel settimo mese dell’anno è stato registrato un dato negativo del 3,7% rispetto all’anno precedente. Male anche il periodo successivo che ha registrato una contrazione del 32,9%. I numeri di Fca Andamento negativo anche per quanto riguarda Fca. Nel mese di luglio la casa ...

repubblica : L'Inter e l'asse di mercato con il Genoa: Pinamonti torna a Milano, per Candreva e Ranocchia ipotesi rossoblù [di F… - francescopizzit : RT @ilfuoriuscito: La chiamano Isola delle Tentazioni ma si legge mercato delle vacche e dei buoi... #Blob - Edoardo87855143 : RT @MatteDj23: Comunque scherzi a parte, ho idea che per tutta europa gli ultimi giorni di mercato saranno delle robe che i giorni del cond… - BlobRai3 : RT @ilfuoriuscito: La chiamano Isola delle Tentazioni ma si legge mercato delle vacche e dei buoi... #Blob - ilfuoriuscito : La chiamano Isola delle Tentazioni ma si legge mercato delle vacche e dei buoi... #Blob -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato delle

News Mondo

Fulvio Collovati, ex campione del mondo (con la maglia della nazionale italiana a Spagna 1982), oggi opinionista di Rai Sport, ha provato ad immaginare l'andamento del prossimo campionato di Serie A c ...In Europa stima calo del 20-25%, peggio di precedente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 set - S&P stima che le vendite di auto a livello globale scenderanno del 20% nel 2020 rispetto all'ann ...Il Cosenza Calcio saluta ufficialmente uno dei principali artefici della cavalcata dei ‘Lupi’ in questi ultimi anni. Dopo tre stagioni con i calabresi, il difensore Tommaso D’Orazio passa ufficialment ...