Mercato auto Europa, ancora in rosso ad agosto: -18,9%. L’Italia meglio degli altri (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Mercato europeo dell’auto (UE+Efta+Regno Unito, che ha segnato un +11,3%) ha registrato ad agosto l’ennesima battuta d’arresto di questo anno particolarmente difficile, con una diminuzione delle immatricolazioni pari al 17,6% e un totale di nuovi veicoli venduti che si ferma a 884.394 pezzi. Numeri che, sommati con quelli dei precedenti 7 mesi dell’anno, portano ad una perdita complessiva nel cumulato 2021 del 32,9%: solo 7.267.621 unità, ovvero circa tre milioni in meno rispetto allo stesso periodo (gennaio-agosto) del 2019. Per quanto riguarda il Mercato UE in senso stretto, il calo di agosto è stato più importante: un -18,9%, comunque lontano dai disastri dei mesi di lockdown. A perdere sono state tutte le più importanti piazze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Ileuropeo dell’(UE+Efta+Regno Unito, che ha segnato un +11,3%) ha registrato adl’ennesima battuta d’arresto di questo anno particolarmente difficile, con una diminuzione delle immatricolazioni pari al 17,6% e un totale di nuovi veicoli venduti che si ferma a 884.394 pezzi. Numeri che, sommati con quelli dei precedenti 7 mesi dell’anno, portano ad una perdita complessiva nel cumulato 2021 del 32,9%: solo 7.267.621 unità, ovvero circa tre milioni in meno rispetto allo stesso periodo (gennaio-) del 2019. Per quanto riguarda ilUE in senso stretto, il calo diè stato più importante: un -18,9%, comunque lontano dai disastri dei mesi di lockdown. A perdere sono state tutte le più importanti piazze ...

sole24ore : Incentivi auto esauriti, ecco perché sono stati incapaci di rilanciare il mercato e svecchiare il parco… - Agenzia_Italia : Il mercato dell'auto in Europa è ancora in profondo rosso - fattiamotore : Mercato auto Europa, ancora in rosso ad agosto: -18,9%. L’Italia meglio degli altri - SassiLive : MERCATO DELL’AUTO, IN EUROPA VENDITE FCA -38,6% DA INIZIO ANNO - Sabylz : RT @MilanoFinanza: Ancora profondo rosso per il mercato auto europeo. Regge l'Italia -