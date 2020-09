Meloni accusa Lopalco | i suoi bigliettini elettorali ai malati di tumore Ma lui nega tutto video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Giorgiaincontra la stampa a Bari e attacca duramente l’epidemiologo Pierluigi, candidato alle elezioni regionali in Puglia nella lista civica che appoggia Emiliano. ”Abbiamo un signore – ha detto– che è stato nominato a capo della task force per la lotta al Covid,. Pagato con 120 mila euro l’anno dai pugliesi e poi candidato capolista in due collegi che va in giro a fare i comizi, sempre profumatamente pagato dai soldi dei pugliesi”. Iai pazienti oncologici ”E dulcis in fundo – ha aggiunto – aioncologici di questa regione sono arrivati a casa i bigliettidi questo tecnico, il signor, con ...