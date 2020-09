Maschera idratante per il corpo: come farla con la zucca (Di giovedì 17 settembre 2020) La cura del nostro corpo a livello cutaneo è importante per permettere la corretta idratazione di tutta la pelle evitando fenomeni di secchezza, irritazioni e screpolature. . Le proprietà della zucca Siamo quasi in Autunno, la stagione in cui si rendono disponibili molti frutti interessanti sia per la tavola che per il benessere del nostro corpo. Tra questi c’è la zucca, un ortaggio ipocalorico e nutriente, dall’azione diuretica e calmante, ricca di caroteni, minerali, vitamine, dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Tutte queste proprietà e questa ricchezza di nutrienti vanno certamente a vantaggio dell’organismo di chi mangia la zucca. L’ortaggio così aiuta a migliorarci dall’interno ma nulla toglie l’uso ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) La cura del nostroa livello cutaneo è importante per permettere la corretta idratazione di tutta la pelle evitando fenomeni di secchezza, irritazioni e screpolature. . Le proprietà dellaSiamo quasi in Autunno, la stagione in cui si rendono disponibili molti frutti interessanti sia per la tavola che per il benessere del nostro. Tra questi c’è la, un ortaggio ipocalorico e nutriente, dall’azione diuretica e calmante, ricca di caroteni, minerali, vitamine, dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Tutte queste proprietà e questa ricchezza di nutrienti vanno certamente a vantaggio dell’organismo di chi mangia la. L’ortaggio così aiuta a migliorarci dall’interno ma nulla toglie l’uso ...

