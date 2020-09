Mário Jardel | dai saluti sotto la curva sbagliata alla dipendenza da cocaina

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 18 settembre 2020) MárioAlmeida Ribeiro compie 47 anni. La storia di oggi è quella di una punta dall’innato senso del gol e di come questo talento si possa sprecare. Ha militato in squadre di 11 nazioni diverse. Strepitose le sue esperienze con Porto, Galatasaray e Sporting Lisbona, malissimo in Italia con l’Ancona.è stato uno degli attaccanti più prolifici del mondo tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000. Ha vinto la Scarpa d’Oro nel 1999 e nel 2002 ed è stato l’unico calciatore della storia a laurearsi capocannoniere della Copa Libertadores e della Champions League. Marioha passato gran parte della sua vita tra il campo e le cliniche. Soffriva di depressione (causata anche dseparazione dmoglie), uno di ...