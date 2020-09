Mamma e figlia o sorelle gemelle? Il video che sta facendo impazzire TikTok

(Di giovedì 17 settembre 2020) 25 anni di differenza e non vederli. Una madre ha lasciato a bocca aperta i suoi followers su: la donna è talmente simile a suada sembrare la sua gemella. Al secolo Stacie Smith, 41 anni, insegnante d’asilo: si è mostrata sulla piattaforma cinese assieme allaadolescente Madison, 16 anni. Stessi vestiti, pose simili, movimenti coordinati sulle note di “Who Says” di Selena Gomez: la somiglianza tra le due è risultata davvero impressionante, tanto da aver mandato in tilt gli utenti di mezzo mondo. “Siete forse una di quelle coppie madre-che la gente scambia per?” è stata la didascalia pubblicata dalla donna. Ilè diventato rapidamente virale su ...

