Malgioglio: "Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal GfVip" (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Fausto Leali ha sbagliato, non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente. I concorrenti devono lasciare fuori la politica da un contesto come quello, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati. Leali meglio che si metta a cantare, ha sbagliato". E' l'opinione di Cristiano Malgioglio, che commenta con l'Adnkronos "La gente che fa i reality quando ha i microfoni deve stare attenta a tutto quello che dice - spiega Malgioglio - Non hanno capito che quello è un gioco al massacro, bisogna lasciare da parte tutto ciò che è politica, si devono divertire". L'autore ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Faustoha, non doveva mettersi a parlare diin un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente. I concorrenti devono lasciarelada un contesto come quello, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati.meglio che si metta a cantare, ha". E' l'opinione di Cristiano, che commenta con l'Adnkronos "La gente che fa i reality quando ha i microfoniattenta a tutto quello che dice - spiega- Non hanno capito che quello è un gioco al massacro, bisogna lasciare da parte tutto ciò che è, si devono divertire". L'autore ...

TV7Benevento : Malgioglio: 'Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal GfVip'... - Adnkronos : #Malgioglio: '#Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal #GfVip' - LordKeta : Ma chi li sceglie i personaggi? Come vi viene in testa di far entrare uno come Fausto Leali? Cosa potrebbe dare i… - Fedeebike : RT @Ginni2018: Per aggiornare quello che avevo già scritto ieri quando Alfonso ha detto che la Contessa (75 anni) è la più anziana mai entr… - Ginni2018 : Per aggiornare quello che avevo già scritto ieri quando Alfonso ha detto che la Contessa (75 anni) è la più anziana… -

Ultime Notizie dalla rete : Malgioglio Leali Malgioglio: "Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal GfVip" Adnkronos Malgioglio: "Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal GfVip"

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Fausto Leali ha sbagliato, non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente. I concorrenti devono lasciare f ...

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Quest’anno alla Elia la prendo a calci nel sedere"

Il conduttore del Grande Fratello Vip svela un retroscena sul rapporto con Pupo e Antonella Elia. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco ma i concorrenti in gioco hanno già iniz ...

Le parolacce della De Blanck, Brandi subito sbronza, la febbre sospetta. E' già Grande Fratello trash

Fausto Leali, invece, dal minuto meno che zero ha gli occhi languidi ... Ricorda molto “Uccelliii veniteee” di Malgioglio. Flavia sembra un antifurto che suona impavido nella notte senza pietà.

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Fausto Leali ha sbagliato, non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente. I concorrenti devono lasciare f ...Il conduttore del Grande Fratello Vip svela un retroscena sul rapporto con Pupo e Antonella Elia. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco ma i concorrenti in gioco hanno già iniz ...Fausto Leali, invece, dal minuto meno che zero ha gli occhi languidi ... Ricorda molto “Uccelliii veniteee” di Malgioglio. Flavia sembra un antifurto che suona impavido nella notte senza pietà.