Malgioglio: “Leali ha sbagliato, politica deve stare fuori dal GfVip” (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Fausto Leali ha sbagliato, non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente. I concorrenti devono lasciare fuori la politica da un contesto come quello, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati. Leali meglio che si metta a cantare, ha sbagliato”. E’ l’opinione di Cristiano Malgioglio, che commenta con l’Adnkronos , che stanno facendo discutere e infiammando il web. “La gente che fa i reality quando ha i microfoni deve stare attenta a tutto quello che dice – spiega Malgioglio – Non hanno capito che quello è un gioco al massacro, bisogna lasciare da parte tutto ciò ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Fausto Leali ha, non doveva mettersi a parlare diin un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente. I concorrenti devono lasciarelada un contesto come quello, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati. Leali meglio che si metta a cantare, ha”. E’ l’opinione di Cristiano, che commenta con l’Adnkronos , che stanno facendo discutere e infiammando il web. “La gente che fa i reality quando ha i microfoniattenta a tutto quello che dice – spiega– Non hanno capito che quello è un gioco al massacro, bisogna lasciare da parte tutto ciò ...

