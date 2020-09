L’ultima foto con mamma | poi il cane lo sbrana e spazza via i sogni | a 12 giorni

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 settembre 2020) Una tragedia incredibile e assurda. Ildi famiglia che assale il piccolo di 12e lo uccide a colpi di morsi. Il dolore straziante della madre. l’ultimadi elon su facebook con laUn attimo di disattenzione, ildi famiglia che forse, accecato dalla gelosia, gli salta addosso e lo. Tutti idi Elon se ne vanno in quell’attimo. Le ferite provocate dal meticcio non gli hanno lasciato scampo: il piccolo era nato solo 12prima. Troppo corta per lui la vita, e una fine che sicuramente poteva essere evitata: con un pò di attenzione in più, appunto. Ladi Elon aveva postato unasu Facebook poco prima la tragedia: culla il suo ...