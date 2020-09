Lukashenko racconta la trama della Rivoluzione Colorata sostenuta da Soros contro lo Stato Bielorusso. L’UE intanto chiede sanzioni (Di giovedì 17 settembre 2020) MINSK – Il principale aggressore nei confronti della Bielorussia sono gli Stati Uniti. Lo ha annunciato ieri, 16 settembre, Alexander Lukashenko. “Ora possiamo guardare indietro e analizzare nel dettaglio tutte le fasi dello scenario di distruzione del nostro Paese, che fortunatamente non abbiamo permesso si realizzasse e non lo consentiremo”, ha detto in un incontro con attivisti politici mercoledì. Secondo lui, “l’analisi fase per fase degli eventi nel paese rivela i veri progetti e tattiche degli aggressori”, che “negli ultimi dieci anni si sono preparati scrupolosamente” “Per rimuovere tutte le maschere contemporaneamente, chiamiamo questi giocatori per nome. A livello di centri globali, questi sono, prima di tutto, gli Stati Uniti ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 17 settembre 2020) MINSK – Il principale aggressore nei confrontiBielorussia sono gli Stati Uniti. Lo ha annunciato ieri, 16 settembre, Alexander. “Ora possiamo guardare indietro e analizzare nel dettaglio tutte le fasi dello scenario di distruzione del nostro Paese, che fortunatamente non abbiamo permesso si realizzasse e non lo consentiremo”, ha detto in un incon attivisti politici mercoledì. Secondo lui, “l’analisi fase per fase degli eventi nel paese rivela i veri progetti e tattiche degli aggressori”, che “negli ultimi dieci anni si sono preparati scrupolosamente” “Per rimuovere tutte le maschere contemporaneamente, chiamiamo questi giocatori per nome. A livello di centri globali, questi sono, prima di tutto, gli Stati Uniti ...

