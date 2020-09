Luis Suarez supera l’esame d’Italiano. Quanti calciatori italiani di Serie A riuscirebbero nella medesima impresa? (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez ha messo a segno una rete accademica molto importante. L’attaccante del Barcellona, nel mirino della Juventus, ha superato presso l’Università di Perugia l’esame di Lingua Italiana ottenendo la certificazione B1. Luis Suarez ha cioè dimostrato alla Commissione Esaminatrice di: comprendere testi orali e brevi testi scritti; di saper produrre brevi e semplici testi scritti; esser in grado di sostenere una comunicazione faccia a faccia. Luis Suarez con il certificato B1 in tasca è, adesso, in condizione di ottenere il passaporto italiano. Dunque potrà esser tesserato come atleta comunitario aprendo interessantissime prospettive di calciomercato che fanno sognare i tifosi bianconeri. L’arrivo di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)ha messo a segno una rete accademica molto importante. L’attaccante del Barcellona, nel mirino della Juventus, hato presso l’Università di Perugia l’esame di Lingua Italiana ottenendo la certificazione B1.ha cioè dimostrato alla Commissione Esaminatrice di: comprendere testi orali e brevi testi scritti; di saper produrre brevi e semplici testi scritti; esser in grado di sostenere una comunicazione faccia a faccia.con il certificato B1 in tasca è, adesso, in condizione di ottenere il passaporto italiano. Dunque potrà esser tesserato come atleta comunitario aprendo interessantissime prospettive di calciomercato che fanno sognare i tifosi bianconeri. L’arrivo di ...

