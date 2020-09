Lugano | è fatta per Marcis Oss?

FrancescaCphoto : @Formigoal Io se penso a Inter Lugano penso al 5 settembre 2009 e alla mia prima partita dell'Inter fatta da profes… - ReylopezReinier : RT @corradone91: L'altra notizia è #Ranocchia titolare. Direi che la sua permanenza è ormai cosa fatta: l'Inter, tra l'altro, potrebbe dare… - corradone91 : L'altra notizia è #Ranocchia titolare. Direi che la sua permanenza è ormai cosa fatta: l'Inter, tra l'altro, potreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Lugano fatta

Ticinonline

Il Lugano non ha ancora ufficializzato niente, ma transfermarkt dà l'affare per fatto: i bianconeri avrebbero infatti individuato in Marcin Oss, in arrivo in prestito dallo Spartaks Jurmala, il profil ...Milano, 17 set. (askanews) - C'è anche il nome del finanziere di Lugano Tito Tettamanti nelle carte dell'inchiesta milanese su Lombardia Film Commission e sui presunti fondi neri della Lega. Secondo q ...Non si registrano feriti o intossicati. Sul posto la Polizia Cantone, la Malcantone est, i pompieri di Lugano e la Croce Verde BIOGGIO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10 è sc ...