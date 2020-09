Ludovica Valli incinta | l’annuncio pieno di gioia | «Oggi realizzo uno dei miei sogni più grandi»

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Noi, qui, dove tutto ebbe inizio”, è così cheesordisce su Instagram in procinto di dare la notizia più emozionante:del compagno Gianmaria Di Gregorio, l’influencer non sta nella pelle. Affida sensazioni e pensieri al social su cui – ormai da 4 anni a questa parte – condivide tutta la sua vita. Impegnativa e irrequieta per una ragazza sbarcata in tv a soli 18 anni. Leggi anche >> Karina Cascella “ingrassatissima”? L’effetto dell’abito è frastornante: «Io vedo solo due pianeti»: l’annuncio social da oltre 700 mila visualizzazioni Si racconta cosìmentre sullo schermo ‘vanno in onda’ baci e ...

P0ETAURBAN0 : LUDOVICA VALLI HA 23 ANNI COME ME ED È INCINTA O K A Y - asia_capuano : Ludovica Valli incinta, I'm shocked - infoitcultura : Ludovica Valli dopo i malori confessa: 'Sono incinta' - Antico_Egitto : ‘Uomini e Donne’, Ludovica Valli annuncia la sua prima gravidanza: il dolcissimo video! - Isa e Chia - Smartixxxx : LUDOVICA VALLI INCINTA???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli

La sorella minore di Beatrice Valli, Ludovica Valli, ha annunciato via social insieme al suo fidanzato, Gianmaria, di essere in attesa del primo bebè. Il tenero annuncio della giovane coppia ha commos ...Con un tenero video via social Ludovica Valli ha rivelato di essere in attesa del suo primo bebè. L’ex volto di Uomini e Donne non ha svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, ma a ...Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Beatrice, è incinta. Il commovente annuncio su Instagram: Un cuore in più batte dentro di me”. Ludovica Valli è incinta del primo figlio. La ...