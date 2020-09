Luca Cusani Muore a 37 Anni L’Ultimo Giorno di Lavoro | Aveva Preso La Moto Perché L’Auto Non Funzionava

(Di giovedì 17 settembre 2020)è morto tra strade di Verbania mentre tornava a casa nel suo ultimodi, l’autoun guasto cosìdeciso di prendere la. Doveva tornare a casa dopo il suo ultimodi, la giornata purtroppo è finita in tragedia., di 37, è morto in seguito ad un grave incidente inavvenuto sulla strada che va da Verbania a Prameno che ha finito per ucciderlo. Il ragazzoavuto dei problemi alla’auto cosìscelto di andare alincicletta, quello che sarebbe dovuto essere ...

Doveva essere il suo ultimo giorno di lavoro visto che gli scadeva il contratto ma sulla strada del ritorno verso casa l'improvvisa tragedia: la sua moto ha sbandato facendolo finire fuori strada in u ...L’incidente in moto poco dopo essere partito per rientrare a casa al termine dell’ultimo giorno di lavoro. Il verbanese Luca Cusani, 37 anni, sulle prime non sembrava così grave, ma è morto poco dopo ...Stava tornando dal lavoro quando, pare durante un sorpasso, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. È morto così ieri sera sulla via di Piancavallo, nel Verbano-Cusio-Ossola, un centauro ...