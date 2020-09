Lotito: «L’anno scorso ci siamo accontentati. Arriverà qualcos’altro dal mercato» – VIDEO (Di giovedì 17 settembre 2020) A margine della presentazione della Lazio femminile, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti Claudio Lotito ha parlato ai media presenti a margine della presentazione della Lazio femminile. Le parole del numero uno della Lazio. OBIETTIVI – «Bisogna fare il meglio possibile. Poi ovviamente in campionato non giochiamo da soli, ci sono fattori imponderabili. L’anno scorso avevamo una condizione che poteva portare a qualcosa in più, ci siamo accontentati di quello che abbiamo ottenuto. Quest’anno abbiamo fatto tesoro dell’esperienza maturata». mercato – «Stiamo cercando di integrare l’organico con alcuni profili che possono dare un valore aggiunto. Cosa manca? Lo vedremo alla fine del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) A margine della presentazione della Lazio femminile, Claudioha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti Claudioha parlato ai media presenti a margine della presentazione della Lazio femminile. Le parole del numero uno della Lazio. OBIETTIVI – «Bisogna fare il meglio possibile. Poi ovviamente in campionato non giochiamo da soli, ci sono fattori imponderabili. L’annoavevamo una condizione che poteva portare a qualcosa in più, cidi quello che abbiamo ottenuto. Quest’anno abbiamo fatto tesoro dell’esperienza maturata».– «Stiamo cercando di integrare l’organico con alcuni profili che possono dare un valore aggiunto. Cosa manca? Lo vedremo alla fine del ...

