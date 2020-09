Lombardia Film Commission, nelle intercettazioni lo sfogo di uno dei commercialisti arrestati: “Fanno le porcate, dalla Lega hanno ciucciato montagne di soldi” (Di giovedì 17 settembre 2020) Le intercettazioni dell’inchiesta Lombardia Film Commission: “Quelli dalla Lega hanno ciucciato montagne di soldi” “Fanno le porcate, quelli dalla Lega hanno ciucciato montagne di soldi”: a parlare in una delle tante intercettazioni è Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti vicini al Carroccio arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission. “Non rompessero i coglioni, va bene? Tirano fuori i 25mila euro domani, perché li hanno. E ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Ledell’inchiesta: “Quellidi soldi” “Fanno le, quellidi soldi”: a parlare in una delle tanteè Michele Scillieri, uno dei trevicini al Carroccionell’ambito dell’inchiesta sulla. “Non rompessero i coglioni, va bene? Tirano fuori i 25mila euro domani, perché li. E ...

