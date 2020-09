Lockdown all'italiana: polemiche sul nuovo film di Enrico Vanzina (Di giovedì 17 settembre 2020) “In effetti non bastavano più di 35 mila morti”, “E niente, fatevi schifo”. Sono questi alcuni dei commenti che hanno accolto il lancio del nuovo film di Enrico Vanzina, “Lockdown all’italiana”, sul profilo Twitter della Medusa.Il nuovo film di Enrico Vanzina, al suo esordio alla regia, uscirà il 15 ottobre e ha come filo conduttore la vita di due coppie che stanno per lasciarsi ma sono costrette a restare insieme a casa a causa del Lockdown dovuto alla pandemia da Covid. Tra i protagonisti ci sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Ma il tema della pellicola ha destato più di una polemica. E sui social ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) “In effetti non bastavano più di 35 mila morti”, “E niente, fatevi schifo”. Sono questi alcuni dei commenti che hanno accolto il lancio deldi, “all’”, sul profilo Twitter della Medusa.Ildi, al suo esordio alla regia, uscirà il 15 ottobre e ha come filo conduttore la vita di due coppie che stanno per lasciarsi ma sono costrette a restare insieme a casa a causa deldovuto alla pandemia da Covid. Tra i protagonisti ci sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Ma il tema della pellicola ha destato più di una polemica. E sui social ...

