“Lockdown all’italiana” Il nuovo film di Vanzina fa infuriare il web

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – Sdrammatizzare non è esattamente di moda sui social network, mentre l’indignazione è senza dubbio un sentimento più popolare. Non poteva dunque non suscitare un’ondata di polemiche e commenti negativi la pubblicazione della locandina di “Lockdown all’italiana“, l’ultimodi Enrico. Vietato scherzare sull’emergenza Covid-19 per il popolo del web, che su Twitter e Facebook non perdona il tono cazzarone e colorato della locandina con i vari Ezio Greggio, Martina Stella e Ricky Memphis circondati da una serie di emoticon con la mascherina. “Già si sente il profumo del capolavoro assoluto solo dalla copertina”, scrive un utente su Facebook. “Emoj messe a caso con paint, Martina stella che mette già in mostra il culo, Greggio in ...