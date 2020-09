«Lockdown all’italiana»: il nuovo film di Enrico Vanzina arriva al cinema il 15 ottobre (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono bastati un titolo e una sinossi per creare perplessità. Secondo alcuni, il tempismo dell’annuncio di Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella, sarebbe poco felice perché il ricordo del confinamento è ancora troppo fresco e non è ancora il momento di riderci sopra. La pellicola, che uscirà in sala il 15 ottobre, è infatti una commedia che segue la storia di due coppie in procinto di lasciarsi ma che, proprio a causa del lockdown, sono costrette a una convivenza forzata che li porterà a dividersi tra smart-working, faccende domestiche e attività sportive. https://twitter.com/medusa_film/status/1306511506843070464 Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono bastati un titolo e una sinossi per creare perplessità. Secondo alcuni, il tempismo dell’annuncio di Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella, sarebbe poco felice perché il ricordo del confinamento è ancora troppo fresco e non è ancora il momento di riderci sopra. La pellicola, che uscirà in sala il 15 ottobre, è infatti una commedia che segue la storia di due coppie in procinto di lasciarsi ma che, proprio a causa del lockdown, sono costrette a una convivenza forzata che li porterà a dividersi tra smart-working, faccende domestiche e attività sportive. https://twitter.com/medusa_film/status/1306511506843070464

uvaozio : RT @moltitudo: che differenza c’è tra i produttori di lockdown all’italiana e quelli che ridevano sapendo del terremoto dell’aquila? - Stefani90318371 : RT @CaricaturandoM: Come dimenticare pellicole come 'Maciste contro l'influenza Spagnola' 1920 ' Il tifoso con il tifo' 1950 'L'asiatica fa… - moltitudo : che differenza c’è tra i produttori di lockdown all’italiana e quelli che ridevano sapendo del terremoto dell’aquila? - repubblica : RT @RepSpettacoli: Torna Enrico Vanzina e con lui le critiche: il suo 'Lockdown all'italiana' non piace ai social - RepSpettacoli : Torna Enrico Vanzina e con lui le critiche: il suo 'Lockdown all'italiana' non piace ai social -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown all’italiana Abel Ferrara: «Il mio documentario girato a Roma durante il lockdown» Corriere della Sera