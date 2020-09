Lockdown all’Italiana | esce il film di Vanzina che racconta la quarantena | esplode la polemica

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il 15 ottobre arriva al cinema la pellicola diretta da Enricodal titolo “all’italiana”, con Ezio Greggio, Martina Stella, Ricky Menphis e Paola Minaccioni. La trama? Provare are lain maniera leggera. Il web non ha gradito la cosa, mostrando tutta la sua indignazione.all’Italiana:ilche... L'articoloall’Italiana:ildichelalaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.