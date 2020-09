Locatelli | “Scuola? La prorità assoluta è arrivare a fine anno”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 settembre 2020)anno senza chiusure totali: questo l’obiettivo che deve perseguire la scuola italiana. Ne è convinto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco, che nel corso della trasmissione ‘Buongiorno’ su Sky Tg24 ha fatto il punto sul ritorno tra i banchi, ritenuti ‘decisamente positivi’. “Credo che far ripartire la scuola, e farlaalladell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’priorità per il Paese – ha affermato– Personalmente ritengo decisamente positivi questi primi giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace”. “Tamponi ...