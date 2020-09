Locatelli | Positiva la ripartenza della scuola Vaccini a novembre? Aspettiamo i dati

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Serve compartecipazione di tutti, anche delle famiglie. Credo che far ripartire la, e farla arrivare alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’assoluta priorità per il Paese. Personalmente ritengo decisamente positivi questi primi giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace”. Così Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), intervistato a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. “E’ ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità - ha sottolineato l’esperto, direttore di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - dalle famiglie alle scuole, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie ...

Genova, 16 settembre. Sono 1583 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di uno (uomo di 78 anni deceduto ieri all'ospedale di Sarzana). Sono 2513 i positivi accertati finora ...Genova, 15 settembre. Sono 1582 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 2462 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 117. Sono ...