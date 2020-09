Lo stadio può essere l’occasione per lucrosi affari immobiliari: ora tocca a Firenze (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono anni che si parla del fatto che le società proprietarie delle squadre di calcio non sono quasi mai anche proprietarie dei terreni di gioco e che questo le penalizza dal punto di vista finanziario. Teoricamente, il problema sarebbe risolvibile con la vendita dell’impianto da parte del comune alla società sportiva. Troppo semplice, la richiesta delle società è sempre quella di realizzare un nuovo stadio più facilmente raggiungibile (i vecchi sono oramai inglobati nel vecchio tessuto urbanistico) con annesse strutture sportive, ma non solo, anche cubature edilizie a favore di centri commerciali e/o edilizia residenziale. È quanto già accaduto a Torino con lo stadio della Juventus. È quanto sta per accadere con il nuovo stadio di Roma e quello che accadrà con quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono anni che si parla del fatto che le società proprietarie delle squadre di calcio non sono quasi mai anche proprietarie dei terreni di gioco e che questo le penalizza dal punto di vista finanziario. Teoricamente, il problema sarebbe risolvibile con la vendita dell’impianto da parte del comune alla società sportiva. Troppo semplice, la richiesta delle società è sempre quella di realizzare un nuovopiù facilmente raggiungibile (i vecchi sono oramai inglobati nel vecchio tessuto urbanistico) con annesse strutture sportive, ma non solo, anche cubature edilizie a favore di centri commerciali e/o edilizia residenziale. È quanto già accaduto a Torino con lodella Juventus. È quanto sta per accadere con il nuovodi Roma e quello che accadrà con quello ...

dydsix : @marifcinter bello, qua la situazione sta diventando una polveriera. Ora , non so come esattamente faranno visto ch… - giampodda : RT @missNormaJane: @Centropie @FlyingAndrew91 Ma Roma di politici così cosa se ne fa? Voglio dire, lasciando da parte lo stadio, quanto può… - missNormaJane : @Centropie @FlyingAndrew91 Ma Roma di politici così cosa se ne fa? Voglio dire, lasciando da parte lo stadio, quant… - LupoCattivo_net : @FlyingAndrew91 Pelonzi, presidente del Lazio Club Campidoglio, può dire quello che gli pare: la questione politica… - Abocconetti : #pelonzi può tenersi stretta la #Raggi, allora: ma manca poco oramai... -

