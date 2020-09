mapivi63 : RT @ilpost: Lo sciopero degli insegnanti, il 24 e 25 settembre - ilpost : Lo sciopero degli insegnanti, il 24 e 25 settembre - ConsulcesiGroup : Disattese le richieste degli #infermieri al @MinLavoro, il 2 novembre sarà indetto lo sciopero nazionale… - tutto_travaglio : #Le storie degli operatori della sanità privata in sciopero: 'Siamo eroi senza contratto' - infoitinterno : Coronavirus, le storie degli operatori della sanità privata in sciopero: “Siamo eroi senza contratto,… -

Ultime Notizie dalla rete : sciopero degli

Michele Angelo Cicogna racconta: «Da marzo ho preso solo 1.200 euro e secondo l’Inps non sono più in lista» PRATO. «Voglio smettere il digiuno, ma se non si risolve niente vado avanti». Michele Angelo ...«Costruire un'unione della sanità». Nel 2021, «col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che ..."Oggi bisogna realizzare un nuovo sistema di ammortizzatori sociali e investire sulla formazione", spiega il segretario della Cgil. "Vanno bene le agevolazioni per le aziende, per i giovani, per le do ...