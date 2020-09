"Lo rifarei": il racconto dall'ospedale dell'anziano pestato per aver difeso una ragazza (Di giovedì 17 settembre 2020) Vittorio Cingano, ingegnere 73enne di Vicenza, ha un femore rotto dopo essere stato picchiato dal fidanzato della giovane che voleva difendere. "Stiamo diventando una società egoista, lo so. Ma spero di continuare a fare le scelte giuste, a non fingere di non vedere”. Il suo... Leggi su repubblica (Di giovedì 17 settembre 2020) Vittorio Cingano, ingegnere 73enne di Vicenza, ha un femore rotto dopo essere stato picchiato dal fidanzatoa giovane che voleva difendere. "Stiamo diventando una società egoista, lo so. Ma spero di continuare a fare le scelte giuste, a non fingere di non vedere”. Il suo...

“Lo rifarei: se una donna viene picchiata ho l’obbligo morale di difenderla. Stiamo diventando una società egoista, lo so. Ma spero di continuare a fare le scelte giuste, a non fingere di non vedere“.

Anziano preso a calci e pugni: "Lo rifarei, se una donna viene picchiata ho l’obbligo morale di difenderla"

"Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall’altra parte? Era mio dovere intervenire". Vittorio Cingano, l'uomo che ha difeso la ragazza dall'aggressione del fidanzato, racconta l'accaduto a Corriere de ...

