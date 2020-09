Liverpool, Klopp stuzzica il Chelsea: “Noi compriamo dopo le cessioni, loro fanno in modo diverso…” (Di giovedì 17 settembre 2020) La Premier è iniziata solo qualche giorno fa, eppure la sfida tra Liverpool e Chelsea sembra già accesissima. La sfida vera e propria è prevista per domenica, quando a Stamford Bridge il nuovo Chelsea di Lampard debutterà in casa e si troverà davanti proprio i campioni in carica. Nei giorni scorsi non sono mancate le frecciate tra i due allenatori, adesso siamo arrivati ad una nuova puntata, dove il tecnico del Liverpool Klopp ha tentato di calmare le acque in vista del match di domenica, ma non senza deporre completamente la spada."NOI E IL Chelsea SIAMO DIVERSI"caption id="attachment 1020795" align="alignnone" width="1024" Klopp, Getty Images/caption"Liverpool e Chelsea hanno delle idee ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) La Premier è iniziata solo qualche giorno fa, eppure la sfida trasembra già accesissima. La sfida vera e propria è prevista per domenica, quando a Stamford Bridge il nuovodi Lampard debutterà in casa e si troverà davanti proprio i campioni in carica. Nei giorni scorsi non sono mancate le frecciate tra i due allenatori, adesso siamo arrivati ad una nuova puntata, dove il tecnico delha tentato di calmare le acque in vista del match di domenica, ma non senza deporre completamente la spada."NOI E ILSIAMO DIVERSI"caption id="attachment 1020795" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"hanno delle idee ...

ItaSportPress : Liverpool, Klopp stuzzica il Chelsea: 'Noi compriamo dopo le cessioni, loro fanno in modo diverso...' -… - UgoBaroni : RT @GoalItalia: Thiago Alcantara è il colpo del Liverpool: un innesto di lusso per Klopp ?? - JuanLunajp66 : RT @GoalItalia: Thiago Alcantara è il colpo del Liverpool: un innesto di lusso per Klopp ?? - GoalItalia : Thiago Alcantara è il colpo del Liverpool: un innesto di lusso per Klopp ?? - Sottoporta1 : Jordan #Henderson, il faro del Liverpool di Jurgen #Klopp e ottimo centrocampista, veste la maglia dei Reds dal 201… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp Liverpool, Klopp: "Noi e il Chelsea siamo club diversi ma non c'è nessuna rivalità" TUTTO mercato WEB Liverpool, Klopp sorride: accordo con il Bayern per Thiago

L’arrivo di Thiago Alcantara al Liverpool aumenta in maniera esponenziale le qualità di un reparto più fisico e dinamico che tecnico, costruito per esaltare il proprio tridente offensivo. Il suo ingag ...

Accordo Liverpool-Bayern per Thiago: 22 milioni più bonus

Intesa raggiunta tra Liverpool e Bayern Monaco per Thiago Alcantara: ai bavaresi 22 milioni che con i bonus potrebbero salire a 30. Thiago Alcantara sta per lasciare il Bayern Monaco: il rinnovo del c ...

Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato | “Accordo col Liverpool”

Una delle suggestioni della Juventus per il centrocampo rischia seriamente di essere svanita in maniera definitiva: “Raggiunto l’accordo col Liverpool” Il mercato della Juventus sta vivendo delle gior ...

L’arrivo di Thiago Alcantara al Liverpool aumenta in maniera esponenziale le qualità di un reparto più fisico e dinamico che tecnico, costruito per esaltare il proprio tridente offensivo. Il suo ingag ...Intesa raggiunta tra Liverpool e Bayern Monaco per Thiago Alcantara: ai bavaresi 22 milioni che con i bonus potrebbero salire a 30. Thiago Alcantara sta per lasciare il Bayern Monaco: il rinnovo del c ...Una delle suggestioni della Juventus per il centrocampo rischia seriamente di essere svanita in maniera definitiva: “Raggiunto l’accordo col Liverpool” Il mercato della Juventus sta vivendo delle gior ...