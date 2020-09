Liverpool, Klopp punge il Chelsea: “Spendono prima di fare delle cessioni” (Di giovedì 17 settembre 2020) Vendere per acquistare o acquistare per vendere: due ideologie differenti dettate da motivazioni economiche. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool campione d’Inghilterra, ai microfoni di Sky Sports ha parlato del modo di agire piuttosto differente tra il suo Liverpool e il Chelsea, reduce da un mercato in entrata da urlo. “Liverpool e Chelsea hanno delle idee diverse, sono due club differenti ed ognuno prova a perseguire la propria strada – ha sottolineato Klopp -. Noi, al tavolo del mercato, investiamo quello che guadagniamo, raramente andiamo a spendere prima di avere delle entrate. Il Chelsea è libero di fare ciò che vuole quando si parla di trattative, ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Vendere per acquistare o acquistare per vendere: due ideologie differenti dettate da motivazioni economiche. Jurgen, tecnico delcampione d’Inghilterra, ai microfoni di Sky Sports ha parlato del modo di agire piuttosto differente tra il suoe il, reduce da un mercato in entrata da urlo. “hannoidee diverse, sono due club differenti ed ognuno prova a perseguire la propria strada – ha sottolineato-. Noi, al tavolo del mercato, investiamo quello che guadagniamo, raramente andiamo a spenderedi avereentrate. Ilè libero diciò che vuole quando si parla di trattative, ...

