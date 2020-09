Liverpool | accordo raggiunto con Thiago Alcantara fino al 2024

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha definito l’ingaggio dello svincolato: l’ex Bayern Monaco ha firmatoalIlha messo a segno un autentico colpo per la stagione 2020/21. È stato definito l’ingaggio dello svincolato, che si è liberato dal Bayern Monaco al termine della vittoria della scorsa Champions League. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha firmato un contrattoal. Attesa nelle prossime ore l’ufficialità. Leggi su Calcionews24.com

ROMA - Manca ormai solo l'ufficialità, attesa nelle prossime ore, ma sembra ormai certo che Thiago Alcantara sia un giocatore del Liverpool. L'accordo con il Bayern Monaco, con il quale il centrocampi ...Nuovo colpo di calciomercato in Premier League: Thiago Alcantara è pronto a vestire la maglia del Liverpool. Il centrocampista spagnolo, che ha da tempo l'accordo con i Reds, passerà ad Anfield dopo l ...