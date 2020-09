LIVE – Tour de France 2020, diciottesima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di giovedì 17 settembre 2020) La diciottesima tappa del Tour de France 2020 vede oggi andare in scena le ultime salite prima della cronometro conclusiva. Lungo i 175 chilometri da Meribel a La Roche-sur-Foron i corridori dovranno affrontare oltre 4000 metri di disLIVEllo, con cinque GPM di cui due di prima categoria e uno hors categorie. Primoz Roglic deve difendere la maglia gialla, i primi inseguitori sono Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez ma vedremo se qualcuno proverà a far saltare il banco da lontano. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con la DIRETTA scritta che non vi farà perdere assolutamente niente. Segui il LIVE a partire dalle 12:30 diciottesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARI, TV E ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Ladeldevede oggi andare in scena le ultime salite prima della cronometro conclusiva. Lungo i 175 chilometri da Meribel a La Roche-sur-Foron i corridori dovranno affrontare oltre 4000 metri di disllo, con cinque GPM di cui due di prima categoria e uno hors categorie. Primoz Roglic deve difendere la maglia gialla, i primi inseguitori sono Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez ma vedremo se qualcuno proverà a far saltare il banco da lontano. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con lascritta che non vi farà perdere assolutamente niente. Segui ila partire dalle 12:30: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARI, TV E ...

