Little Mix, ‘Confetti’ è il titolo del nuovo album (Di giovedì 17 settembre 2020) Il sesto ed attesissimo nuovo album delle Little Mix si chiamerà “Confetti”. Il nuovo lavoro discografico della girl band britannica, arriverà in tutti gli store digitali e sugli scaffali dei negozi tradizionali il prossimo 6 novembre. Al momento, il nuovo album delle Little Mix ‘Confetti’ è stato anticipato da due singoli “Break Up Song” e “Holiday“. Poche ora fa, la band ha pubblicato un post con la copertina dell’album ufficiale. “Siamo molto felici di condividere con voi questa notizia. Il nostro nuovo album sarà tutto vostro il 6 novembre 2020. Così tanto amore, emozione ed energia sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Il sesto ed attesissimodelleMix si chiamerà “Confetti”. Illavoro discografico della girl band britannica, arriverà in tutti gli store digitali e sugli scaffali dei negozi tradizionali il prossimo 6 novembre. Al momento, ildelleMix ‘Confetti’ è stato anticipato da due singoli “Break Up Song” e “Holiday“. Poche ora fa, la band ha pubblicato un post con la copertina dell’ufficiale. “Siamo molto felici di condividere con voi questa notizia. Il nostrosarà tutto vostro il 6 novembre 2020. Così tanto amore, emozione ed energia sono ...

