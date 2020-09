L’Italia è il secondo maggior esportatore di pesticidi vietati nell’Unione europea (Di giovedì 17 settembre 2020) pesticidi vietati dalle regole europee esportati dalle aziende Ue nei paesi poveri del mondo. È questo il preoccupante scenario svelato dal report dell’unità investigativa di Greenpeace Uk Unearthed e della Ong svizzera Public Eye, che hanno analizzato le notifiche di esportazione che le aziende devono consegnare alle autorità per i prodotti da vendere all’estero. Migliaia di prodotti tossici la cui vendita nel vecchio continente non è consentita dalle autorità di Bruxelles, ma che, tuttavia, vengono tranquillamente commerciati al di fuori dei confini comunitari. Il Regno Unito è il principale esportatore dell’Ue, con 32.187 tonnellate vendute nel 2018 (ultimo anno del monitoraggio), al secondo posto c’è l’Italia con 9.499 tonnellate, seguita ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 settembre 2020)dalle regole europee esportati dalle aziende Ue nei paesi poveri del mondo. È questo il preoccupante scenario svelato dal report dell’unità investigativa di Greenpeace Uk Unearthed e della Ong svizzera Public Eye, che hanno analizzato le notifiche di esportazione che le aziende devono consegnare alle autorità per i prodotti da vendere all’estero. Migliaia di prodotti tossici la cui vendita nel vecchio continente non è consentita dalle autorità di Bruxelles, ma che, tuttavia, vengono tranquillamente commerciati al di fuori dei confini comunitari. Il Regno Unito è il principaledell’Ue, con 32.187 tonnellate vendute nel 2018 (ultimo anno del monitoraggio), alposto c’è l’Italia con 9.499 tonnellate, seguita ...

