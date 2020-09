Lione-Nimes venerdì | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 17 settembre 2020) Anticipo della quarta giornata di Ligue 1 e iltorna in campo dopo pochi giorni per affrontare sul proprio terreno il. Brutto stop per la squadra di Garcia nella sfida di martedì scorso a Montpellier; contro una squadra in gran forma e privi di Mendes, l’OL ha dovuto anche giocar per un tempo in inferiorità numerica in virtù … InfoBetting: Scommesse Sportive e