L'interrogazione parlamentare dopo la notizia del reddito di cittadinanza percepito dalla famiglia dei fratelli Bianchi (Di giovedì 17 settembre 2020) Le indagini patrimoniali sono scattate solo in seguito alle accuse di omicidio. E da quelle sarebbe emerso che la famiglia dei fratelli Bianchi – ma anche degli altri due giovani coinvolti nella rissa che ha portato alla barbara uccisione di Willy Monteiro a Colleferro – percepivano (e percepiscono, almeno fino a ora) il reddito di cittadinanza. Il loro tenore di vita, già noto ai concittadini e mai celato sui social, poco si confaceva alle dichiarazioni dei redditi che presentavano ogni anno. LEGGI ANCHE > I fratelli Bianchi chiedono l'isolamento per paura di ritorsioni, i legali: «Hanno diritto a giusta detenzione» Vacanze di lusso, automobili molto costose, potenti moto, vestiti griffati e orologi all'ultimo grido.

