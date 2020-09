L’inchiesta si allarga. Un fiscalista della Lega mirava ai fondi Covid. Il ruolo del commercialista Manzoni. Torna l’affare delle mascherine (Di giovedì 17 settembre 2020) Anziché diminuire, aumentano i fronti investigativi colLegati all’inchiesta sulla compravendita del capannone di Cormano. L’ultimo di questi, ancora tutto da accertare, punterebbe dritto dritto ai fondi per l’emergenza Covid-19 come emerge dall’intercettazione del 18 marzo in cui Andrea Manzoni, già revisore contabile per il Carroccio, racconta il possibile affare all’imprenditore Francesco Barachetti. “Riusciresti anche a venderci i gel per lavar le mani? (…) Hai presente il gel quello che va di moda adesso? (…) se riesci a prendere piede su quello (…) la pulizia secondo me tutti incominciano a essere più attenti eh” chiede il commercialista indagato. Una frase sibillina con cui l’uomo, almeno secondo la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Anziché diminuire, aumentano i fronti investigativi colti all’inchiesta sulla compravendita del capannone di Cormano. L’ultimo di questi, ancora tutto da accertare, punterebbe dritto dritto aiper l’emergenza-19 come emerge dall’intercettazione del 18 marzo in cui Andrea, già revisore contabile per il Carroccio, racconta il possibile affare all’imprenditore Francesco Barachetti. “Riusciresti anche a venderci i gel per lavar le mani? (…) Hai presente il gel quello che va di moda adesso? (…) se riesci a prendere piede su quello (…) la pulizia secondo me tutti incominciano a essere più attenti eh” chiede ilindagato. Una frase sibillina con cui l’uomo, almeno secondo la ...

